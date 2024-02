Stadt Trier erweitert Fußgängerzone und begrenzt Verkehr – So teuer sind die Ausnahmeregelungen!

TRIER. Ab dem 4. März wird die komplette Neustraße sowie die Konstantinstraße am Kornmarkt bis Höhe Parkhaus zur Fußgängerzone und entsprechend für den Verkehr gesperrt. In der gesamten Fußgängerzone gelten dann geänderte Lieferzeiten: Warentransporte sind nur noch von 6 bis 11 Uhr erlaubt. Im restlichen Zeitraum müssen kostenpflichtige Ausnahmegenehmigungen her – und die können richtig teuer werden! Verstöße sollen laut Stadtverwaltung – anders als bisher praktiziert – konsequent geahndet werden.

Wer beispielsweise als Anwohner in diesem Bereich seinen privaten Stellplatz auch außerhalb der Zeiten zwischen 6 und 11 Uhr anfahren möchte, braucht eine Ausnahmegenehmigung – diese kostet 60 Euro pro Jahr. Eine einmalige Genehmigung für „besondere Ausnahmefälle“ kostet eine Tagesgebühr von 20 Euro.

„Rechtlich möglich gewesen wäre es sogar, die Zufahrt zu eigenen Stellplätzen nur noch zu den Liefer- und Ladezeiten freizugeben“, erklärt Rathaussprecher Michael Schmitz hierzu gegenüber dem Trierischen Volksfreund. Weiter sei die nun erhobene Jahresgebühr diesbezüglich „im Vergleich mit anderen Städten und im Hinblick auf die Schutzwürdigkeit der Fußgängerzone angemessen und zumutbar“.

Die Kosten der Ausnahmeregelungen im Überblick: