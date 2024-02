Hermeskeil: Aus Personengruppe ins Gesicht geschlagen – zwei Verletzte am Rosenmontag

HERMESKEIL. Zu einer Körperverletzung mit zwei leichtverletzten Personen kam es am Rosenmontag kurz vor Mitternacht vor einer Hermeskeiler Gaststätte im Bereich der Fußgängerzone.

Nach einem Wortgefecht wurde einer der Geschädigten zunächst von einem anderen aus einer vierköpfigen Personengruppe ins Gesicht geschlagen. Nachdem sich der Freund des Geschädigten einschaltete, schlugen auch die drei Begleiter des noch unbekannten Täters auf die beiden Geschädigten ein.

Als jemand gerufen habe, dass man die Polizei verständigt, flüchteten die vier Täter in einem orangefarbenen Opel Corsa, der zuvor in der Saarstraße geparkt war. Zwei der flüchtigen Personen hätten einen dunkelgrünen „Topgun-Overall“ und einer ein schwarz-weißes Sträflingskostüm getragen.

Täterhinweise an die Polizei in Hermeskeil unter 06503/9151-0 oder per E-Mail unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Trier)