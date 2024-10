Einbrüche in Luxemburg: Täter flieht vor Bewohner – Schmuck und Bargeld geklaut

MAMER/GONDERINGEN. Die Police Grand-Ducale meldet für den heutigen und den gestrigen Tag je einen Einbruch.

Gegen 3.25 Uhr wurde der Police Grand-Ducale am 5.10.2024 ein Einbruch in ein Haus in der Rue du Baumbusch in Mamer gemeldet. Dabei wurde der Täter von einem Bewohner überrascht, woraufhin er aus dem Haus floh. Die Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos und weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Bereits am 4.10.2024 wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue Joseph Olm in Gonderingen gemeldet. Dabei hatte sich der Täter Zugang durch den Kellereingang verschafft und anschließend Schmuck und Bargeld gestohlen. Die Spurensicherung der Polizei war vor Ort und Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)