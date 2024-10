Schlägerei und Flaschenwürfe: Police Grand-Ducale bringt Randalierer in Arrest

ETTELBRÜCK. In der Nacht zum 5.10.2024 wurden in der Avenue Lucien Salentiny in Ettelbrück mehrere Personen gemeldet, die sich dort schlagen und mit Flaschen werfen würden. An Ort und Stelle trafen die Polizeibeamten auf zwei Männer, die laut umherschrien und die Beamten anpöbelten.

Einer der Männer konnte beruhigt werden, der andere wollte den Anweisungen jedoch keine Folge leisten, beleidigte die Beamten weiter und begann ohne Rücksicht auf den Verkehr auf der Straße umherzulaufen. Da er eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde entschieden, den stark alkoholisierten Mann im Arrest unterzubringen. Da er sich weiterhin nicht beruhigen lassen wollte und begann gegen den Dienstwagen zu spucken und die Beamten mit den Füssen zu treten, musste er immobilisiert werden. Nach ärztlicher Untersuchung wurde er im Arrest untergebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)