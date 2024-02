Luxemburg: PKW erfasst Fußgänger beim Überqueren von Straße – schwerverletzt

RODINGEN. Am 2.2.2024 wurde gegen 7.00 Uhr in Rodingen an der Kreuzung der route de Longwy mit der rue de la Fonderie ein Fußgänger beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Derselbe wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die über sonstige zweckdienliche Informationen zum Unfallhergang verfügen, sollen sich bitte an die Polizeidienststelle Käerjeng/Péiteng unter der Telefonnummer (+352) 244561000 oder per E-Mail an Police.BASCHARAGEPETANGE@police.etat.lu wenden. (Quelle: Police Grand-Ducale)