Zum Monatsabschluss nach Darmstadt: Eifel-Mosel Bären zu Gast bei Darmstadt Dukes

BITBURG/DARMSTADT. Mit dem vierten Spiel am vierten Wochenende endet für die Eifel-Mosel Bären der Monat Januar. Nach zuletzt deutlichen Niederlagen soll in Darmstadt wieder etwas zählbares für die Bären erspielt werden.

Darmstadt hat als einziges Team der Hessenliga bislang keine Punkte und steht somit auf dem letzten Platz. Das Team von Trainer Kratochvil stellt den jüngsten und damit sicherlich auch den unerfahrensten Kader. Dennoch entwickeln sich die Dukes von Saison zu Saison weiter.

Im Heimspiel der letzten Saison verlangten die Dukes den Bären alles ab und am Ende stand ein knapper 3:1-Sieg für die Bären. Im Hinspiel dieser Saison gewannen die Bären aufgrund eines guten Mitteldrittels mit 7:2. Doch auch im Hinspiel wehrten sich die Dukes nach Kräften und machten es den Bären, vor allem im ersten Drittel, sehr schwer.

Mit einem Sieg würden die Bären den Gegner aus Darmstadt in der Tabelle weiter hinter sich lassen und nochmal den Anschluss an Tabellenplatz vier herstellen. Realistisch betrachtet wird es diese Saison mit dem Final Four aber wohl eher nichts mehr. Spielbeginn in Darmstadt ist am kommenden Sonntag, den 28.1.2024, um 18.45 Uhr. (Quelle: Eifel-Mosel Bären)