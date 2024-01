Gespräche über Sicherung des Industriestandortes: Habeck besucht das Saarland

SAARBRÜCKEN. Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) besucht heute das Saarland. Geplant sind dort Gespräche mit Politikern und Unternehmensbesuche. Bei einem Treffen (8.00) mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) soll es um den Strukturwandel in dem Bundesland, den Ausbau der erneuerbaren Energien sowie die Sicherung des Industriestandortes Deutschland gehen.

Auch der von Bund und Land geförderte klimaneutrale Umbau der Stahlindustrie soll Thema sein. Außerdem soll ein Förderbescheid in Höhe von 2,6 Milliarden Euro für den klimafreundlichen Umbau der für das Saarland bedeutenden Stahlindustrie übergeben werden. Ziel des Projektes ist es, bei der Produktion von Stahl von fossilen Energieträgern wie Kohle und Koks mittel- bis langfristig auf Wasserstoff umzusteigen.

Auf dem Programm von Habeck stehen auch das Unternehmen Hager Group in Blieskastel sowie die Firma Kraftblock in Sulzbach. Der Bauernverband Saar hat angekündigt, den Besuch Habecks in Saarbrücken und Blieskastel mit Traktoren-Demonstrationen und einem Mahnfeuer zu begleiten. Sie wollen damit gegen die geplanten Subventionskürzungen protestieren. Am Donnerstag war Habeck in Rheinland-Pfalz unterwegs gewesen. (Quelle: dpa)