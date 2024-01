Gegen Ampel gedonnert: Fahrer lässt demoliertes Auto stehen und haut zu Fuß ab

NEUNKIRCHEN-INNENSTADT. In der zurückliegenden Nacht, gegen 0.15 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Lindenallee in Neunkirchen.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit einer auf einem Fahrbahnteiler stehenden Ampelanlage. Durch die Kollision mit dem Pfosten der Ampel war der BMW nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen zu ihm dauern noch an. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen, 06821/2030, zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)