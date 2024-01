Luxemburg: Kreditkarte geklaut und Geld abgehoben – Polizei sucht Betrüger-Pärchen

LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, sucht sie im Rahmen illegaler Geldabhebungen am 27.07.2023 nach der Identität der abgebildeten Personen.

Die mutmaßlichen Täter hatten dabei in Luxemburg-Kirchberg eine Geldbörse gestohlen und anschließend mit einer Kreditkarte zwischen 13.44 und 15.08 Uhr in Luxemburg-Limpertsberg und Luxemburg-Gare unberechtigt Geld abgehoben bzw. bezahlt.