Psychische Ausnahmesituation: Polizei stoppt Messer-Mann auf offener Straße mit Taser

PIRMASENS. Am Donnerstag, kurz nach 19.00 Uhr, gingen mehrere Notrufe über einen Mann ein, der in aggressiver Weise mit einem Messer in der Lemberger Straße, Nähe “Plub”, auf der Straße herumlaufe. Der Mann, der sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, kam, immer noch mitten auf der Straße stehend, der Aufforderung das Messer wegzulegen, nicht nach.

Auch die Androhung des Distanzelektroimpulsgerätes brachte keine entsprechende Reaktion, weshalb dieses zum Einsatz kam. Der in Pirmasens wohnende, 36-jährige Mann fiel daraufhin zu Boden, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde gefesselt und unter Begleitung im Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht. (Quelle: Polizeidirektion Pirmasens)