PKW überschlägt sich bei Tawern: 19-Jähriger schwerverletzt – B51 eine Stunde lang gesperrt

TAWERN. Am gestrigen Montagabend, ca. 21.30 Uhr, wurde die Polizei Saarburg über einen Verkehrsunfall auf der B51 in Höhe Tawern informiert. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Merzig-Wadern die B51 von Saarburg kommend in Fahrtrichtung Konz.

Im S-Kurven-Bereich zwischen den beiden Abfahrten der K112 und L136 nach Tawern kam er in Folge eines missglückten Überholmanövers nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Verkehrszeichen. Sein Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der alleinige Fahrzeuginsasse wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die B51 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung mittels Kran für ca. eine Stunde voll gesperrt. Neben der Polizei Saarburg war auch ein Rettungswagen im Einsatz. (Quelle: Polizeidirektion Trier)