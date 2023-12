Tragischer Unfall im Saarland: Fußgänger auf Bundesstraße von PKW erfasst – tot an Unfallstelle

HOMBURG. Am 25.12.2023, gegen 7.08 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Fußgänger auf der Bundesstraße 423 zwischen Homburg und Schwarzenbach. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Blieskastel befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße in Richtung Schwarzenbach und erfasste kurz nach dem Ortsausgang einen Fußgänger auf der Fahrbahn.

Warum sich der Fußgänger an dieser Stelle auf der Fahrbahn befand, ist bislang unklar. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen negativ. Der 41-jährige Fußgänger aus Homburg verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des PKWs erlitt einen Schock. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 7000,- Euro.

Die Unfallörtlichkeit war für ca. vier Stunden voll gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen der Fußgänger bereits im Vorfeld entlang der B423 aufgefallen sein könnte. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (Tel: 068411060). (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)