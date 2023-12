Schon vor Weihnachten ist der letzte Tag – Dieses Restaurant schließt in der Trierer Innenstadt

TRIER. Im Jahr 2014 wurde das Nordsee-Restaurant in der Trierer Brotstraße nach umfassender vorheriger Renovierung neu eröffnet. Nun, knapp 10 Jahre später, schliesst die Filiale wieder, wie die Restaurantkette auf lokalo.de mitteilt.

Nachdem Anfang des Jahres 2023 die Nordsee Filiale in der Trierer Simeonstraße zugemacht hatte, schließt nun auch die letzte Filiale des Fisch-Restaurants in der Trierer Innenstadt. “Der letzte Verkaufstag wird noch diese Woche, vor Weihnachten, stattfinden”, teilt die beauftragte Pressesprecherin des Unternehmens, Jana Alfke, auf lokalo.de Nachfrage mit. Grund sei der auslaufende Mietvertrag zum Ende des Jahres, so Alfke, die hierzu keine weiteren Details nannte.

Eine Öffnung an einem anderen Standort in der Trierer Innenstadt scheint derzeit nicht konkret. Dennoch betont Alfke, dass Nordsee immer auf der Suche nach geeigneten Standorten für neue Filialen und nach Franchise-Partnern, mit denen das Unternehmen seinen Weg gemeinsam gehen und sich weiterentwickelt kann, sei.

“NORDSEE würde sich freuen, bald wieder in Trier vertreten sein zu dürfen”, so die Pressesprecherin abschließend.