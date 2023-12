Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg verleiht Goldene Ehrennadeln im Handwerk

TRIER. Im Rahmen einer Feierstunde würdigte die Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg am 16. November das jahrzehntelange, ehrenamtliche Engagement von fünf Handwerksmeistern und einem Berufsschullehrer.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Friseur- und Ehrenobermeister, Walter Oberbillig.

Er begleitete souverän durch den Abend und stellte den knapp 80 Gästen in der „City Hall“ des FourSide Plaza in Trier die zu Ehrenden sowie deren Wirken in den verschiedenen Handwerksinnungen vor.

Deren überdurchschnittlicher Einsatz zum Wohle des hiesigen Handwerks und zur Förderung des dringend benötigten, qualifizierten Nachwuchses bedarf größter Anerkennung. Für die nachrückende, jüngere Generation an Handwerksmeistern dienen solche Lebensläufe als Vorbild und verdeutlichen, wie wertvoll es ist, wenn gut ausgebildete Fachkräfte ihr Können und Wissen mit anderen teilen.

Gemeinsam mit der neu gewählten Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg Isabell Felten übergab der vorsitzende Kreishandwerksmeister Gerd Benzmüller Urkunden und Ehrennadeln an die sechs Ehrengäste.

Die Veranstaltung wurde mit einem weiteren Programmpunkt ganz im Sinne der Zukunftsorientiertheit des Handwerks abgerundet. Drei Betriebe berichteten über ihr Einsätze im Rahmen der Kooperation Schule – Handwerk, die sich der Nachwuchsgewinnung und der Aufklärung über die Karrierechancen im Handwerk verschrieben hat. 13 Partnerschulen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg arbeiten mit der Kreishandwerkerschaft zusammen und öffnen anlässlich diverser Berufsinformationsveranstaltungen ihre Türen für das Handwerk.

Mit ihren eigens entwickelten Workshopangeboten gewähren Handwerksmeister, -gesellen und Auszubildende Kindern und Jugendlichen Einblick in ihren Beruf. Bei den Mitmachaktionen machen Schülerinnen und Schüler oft ganz neue Erfahrungen mit kleinen handwerklichen Aufgaben und für die Betriebe steigt die Chance, direkt an der Basis Praktikanten oder gar neue Auszubildende für sich zu gewinnen.

So berichteten Andreas Konrath (KLF Autoservice, Trier) und Nicolas Schneider (Schneider Elektro GmbH, Elektro & Blitzschutz, Bekond) über ihre Workshopkonzepte und persönlichen Erfahrungen an den Schulen. Michael Ludes (Ludes Dach GmbH, Leiwen) war geladen, über das bundesweite Programm der Dachdecker zur Nachwuchsgewinnung „Zukunft Dachdecker“ zu berichten. Krankheitsbedingt übernahm Geschäftsführerin Isabell Felten von der Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg diesen Part.

Mit der Präsentation ihrer Einsätze als „Ausbildungsbotschafter“ für den eigenen Betrieb und damit auch für ihr Gewerk motivierten die drei Redner gleichzeitig andere Innungskolleginnen und -kollegen dazu, das Angebot der Kreishandwerkerschaft zu nutzen und ihr Handwerk an den Schulen vorstellen.

Die Erfahrungsberichte rundeten einen Abend ab, der das persönliche Engagement Einzelner für eine gemeinsame Sache in den Mittelpunkt rückte.

Die Goldene Ehrennadel erhielten:

Johannes Backes, Berufsschullehrer an der BBS für Gestaltung und Technik in Trier und von 1999 bis 2023 Lehrervertreter im Prüfungsausschuss der Karosseriebauer.

Peter Backes, Goldschmiedemeister. Seit 1996 Beisitzer im Vorstand der Gold- und Silberschmiede-Innung Trier und von 2001 bis 2023 Obermeister selbiger Innung.

Andreas Filz, Elektronikermeister für Maschinen- und Antriebstechnik. Mittlerweile offiziell im Ruhestand unterstützt Andras Filz weiterhin den Prüfungsausschuss des Elektrohandwerks. Im Ausschuss engagiert er sich seit 2004.

Paul Kreten, Schlossermeister und Kunstschmied. Engagiert sich seit 1980 in der Innung, insbesondere im Ausbildungs- und Prüfungswesen. Kreten war von 1985 bis 2022 Lehrlingswart der Innung Metall Trier, parallel ab 1990 Mitglied im Meisterprüfungsausschuss und ab 1991 Mitglied im Prüfungsausschuss für den Landes- und Bundesentscheid im praktischen Leistungswettbewerb der deutschen Handwerksjugend. Von 2001 bis 2022 bekleidete Kreten zudem das Amt des Landesfachgruppenleiters im Fachverband Rheinland-Pfalz.

Horst Langen, Gas- und Wasserinstallateurmeister. Ab 2003 im Vorstand der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Trier-Saarburg tätig, übernahm Langen 2013 das Amt des Obermeisters, welches er bis 2023 ausfüllte. Er engagierte sich auf Verbandsebene und war Zugpferd der Innung bei der Organisation der Öko-Messe vieler anderer Veranstaltungen. Es gibt kaum eine Schule, die Horst Langen im Rahmen Kooperation Schule – Handwerk nicht mehrmals besucht hat.

Kurt-Heinz Petry, Schornsteinfegermeister. Von 1999 bis 2009 Besitzer im Vorstand der Schornsteinfegerinnung Trier. 2012 übernahm Petry schließlich das Amt des stellv. Obermeisters der Innung bis ins Jahr 2022. Sein weitreichendes ehrenamtliches Engagement umfasste unter anderem auch 20 Jahre Tätigkeit für die Meisterprüfungskurse.