LUDWIGSHAFEN. Bei einem Streit soll eine Mutter ihre Tochter mit einem Küchenmesser angegriffen und verletzt haben.

Die 52-Jährige soll die 26-Jährige in einer Wohnung in Ludwigshafen am Rücken leicht verletzt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die 26-Jährige wurde am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Mutter werde wegen Körperverletzung ermittelt.