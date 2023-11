Streit in Gaststätte: Schlägerei mit zehn Personen – mehrere Verletzte

ST. INGBERT. Am Samstag, 18.11.23, gegen 0.10 Uhr, kam es in der Fußgängerzone von St. Ingbert (Kaiserstraße) vor einer Gaststätte zu einer Schlägerei mit mindestens zehn Beteiligten Personen. Zuvor hatte es in der Gaststätte verbale Streitigkeiten gegeben, wonach die Streitparteien ihre Streitigkeiten auf die Straße verlegten.

Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung wurden mehrere Personen verletzt. Zudem wurde Tierabwehrspray eingesetzt, was bei mindestens zwei Personen zu Verletzungen führte.

Zeugen der Taten werden gebeten, sich bei der Polizei St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)