85-Jährige vor Parkplatz angefahren – Fahrer haut einfach ab

LOSHEIM AM SEE. Am 9.11.2023 ereignete sich gegen 16.00 Uhr in Losheim am See in der Straße “Wolfsborn” in Höhe des Parkplatzes zum “Fressnapf” ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem PKW.

Der PKW fuhr vom Parkplatz des “Fressnapfs” heraus auf die Straße “Wolfsborn” und erfasste dort eine 85-jährige Fußgängerin aus Losheim am See, welche sich auf der Fahrbahn befand, offensichtlich um diese zu überqueren. Der PKW fuhr der Fußgängerin über den Fuß, wodurch die Frau zu Fall kam und verletzt wurde (mutmaßlich Fraktur des Fußknochens).

Der Fahrer des PKWs entfernte sich anschließend, mutmaßlich in Kenntnis des Unfallgeschehens, in Richtung Ortsausgang Losheim von der Örtlichkeit, ohne Feststellungen zu seiner Person zu machen oder zuzulassen. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich laut Zeugenaussagen um einen Mercedes-Benz, A-Klasse, Farbe silber mit möglicherweise lettischem Kennzeichenschild, gehandelt haben.

Der Fahrzeugführer selbst wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 70 Jahre, kurze, graue Haare, schmales Gesicht, kein Bart. Wer Angaben zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten sich unter Telefonnummer 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)