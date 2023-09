Gerolstein: 46-Jähriger belästigt und beleidigt Passantinnen und fragt sie nach Sexdiensten

GEROLSTEIN. Wie die Polizei in Daun am Freitagnachmittag mitteilt, trat ein 46-jähriger bereits amtsbekannter Mann aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Bitburg am 13.09.23 in Gerolstein gleich zwei Mal in Erscheinung und ins Visier der Polizei.

Gegen 20.10 Uhr begab er sich in den Bereich der Sarresdorfer Straße und sprach hier mehrere weibliche Passantinnen auf sehr beleidigende Art und Weise an, in dem er sie nach möglichen sexuellen Diensten fragte.

Der Mann trat hierbei lediglich verbal auf und entfernte sich im Anschluss wieder.

Zudem beleidigte er im gleichen Zeitraum eine Mitarbeiterin eines in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein ansässigen Supermarkts.

Auch hier trat der Mann lediglich verbal in Erscheinung.

Durch die Beamten der Polizeiwache Gerolstein wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.