Technofestival Nature One: Veranstalter entschuldigt sich für lange Wartezeiten

KASTELLAUN. Beim Technofestival Nature One ist es am ersten Abend zu längeren Wartezeiten beim Einlass gekommen. Beim sogenannten Ticket-Swap, wo die Tickets mit einem Bändchen zum Bezahlen verknüpft werden, seien am Freitagabend die Kapazitäten nicht ausreichend gewesen, teilte der Veranstalter am Samstag auf Instagram mit.

«Dies entspricht nicht unseren Ansprüchen und wir sind uns bewusst, dass das nicht gut gelaufen ist.» Ein Sprecher sagte: «Das tut uns auch sehr leid, dafür wollen wir uns entschuldigen.» Ab etwa 23 Uhr habe sich die Situation aber wieder entspannt. «Danach lief das dann auch reibungslos.» Am Samstag soll es demnach keine Probleme geben, da bereits 80 Prozent der Besucherinnen und Besucher ihre Tickets getauscht hätten.

Zudem berichtete der Veranstalter weiterhin von Problemen wegen des Regens der vergangenen Tage. «Dadurch haben sich vor allem in den späteren Abend- und Nachtstunden Fahrzeuge bei der Zufahrt auf die Campingfelder festgefahren. Das hat erhebliche Verzögerungen bei der Einfahrt verursacht», hieß es auf Instagram. «So sind teilweise lange Wartezeiten für einige von Euch entstanden.»

Insgesamt habe man etwa 50 Fahrzeuge aus dem Schlamm ziehen müssen, sagte der Sprecher. Am Freitagabend habe das Wetter dann aber wieder mitgespielt. «Wir hoffen, das Wetter bleibt heute auch so.» Am Samstagabend werde es keine Tickets mehr an der Abendkasse geben, hieß es. Resttickets gebe es nur noch online.

Zum Technofestival Nature One auf der ehemaligen US-Raketenstation Pydna im Hunsrück werden am Wochenende rund 60.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Rund 350 Musikerinnen und Musiker treten bis Sonntag auf. Das Festival findet seit 1995 im Hunsrück statt. Wegen der Corona-Pandemie musste es 2020 und 2021 ausfallen. (Quelle: dpa)