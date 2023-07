Mainz: Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen – Zeuge meldete Machete bei Auseinandersetzung

MAINZ-NEUSTADT. Auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring in Mainz kam es am Mittwoch, dem 26. Juli, am frühen Abend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Da ein Zeuge am Notruf berichtete, dass einer der Beteiligten eine Machete mitführen würde, wurde die Örtlichkeit mit zahlreichen Einsatzkräften aufgesucht.

Teilweise waren die Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen ausgestattet. Die Nutzung einer Machete konnte vor Ort nicht verifiziert werden. Drei Personen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 telefonisch (06131-654210) oder per Mail (pimainz2@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeipräsidium Mainz)