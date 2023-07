Trier: Unfassbar! Hier wird ein fremdes Auto vom Parkplatz geklaut – HINWEISE gesucht

TRIER. Unglaublich aber wahr! Wie ein Mitarbeiter eines Versorgungsbetriebes in der Trierer Metternichstraße am heutigen Donnerstagmorgen, 20. Juli, feststellte, wurde sein Fahrzeug – ein schwarzer Lexus 250 – in der Nacht von einem Parkplatz geklaut!

Als ein Arbeitskollege den Geschädigten am Mittag informierte, dass sein Auto nicht mehr auf dem Hof stehen würde, traute dieser seinen Augen kaum: Von dem in der Nacht zum Schichtbeginn abgestellten Wagen, fehlt jede Spur!

Bilder der Überwachungskamera auf dem privaten Gelände, zeigen schließlich wie eine schmächtige Person gegen 5.31 Uhr den Parkplatz betritt und zunächst umher spaziert. Gegen 5.33 Uhr – so zeigen die Aufnahmen, welche lokalo.de vorliegen – wird das entwendete Fahrzeug schließlich vom Hof gefahren – Wahnsinn! Die Polizei Trier ist informiert.

Zeugen und Hinweise gesucht

Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich an die Polizei zu wenden. Das Nummernschild des Fahrzeuges ist: TR FC 480.