RLP: Mit hohem Tempo verkehrt in die Einbahnstraße – Krad liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

ANDERNACH. Am 4.7.2023, gegen 9.00 Uhr, wurde von einer Polizeistreife im Bereich der Einmündung B9/Südhöhe Aktienstraße ein Krad festgestellt, was über den Gehweg fuhr, um die Fahrzeuge, die an der Ampel standen, zu überholen. Als das Krad angehalten werden sollte, beschleunigte der Fahrer und versuchte sein Nummernschild zu verdecken.

Das Krad flüchtete zunächst über die St. Thomaser-Hohl in Richtung Wertstraße, bog anschließend in die Straße Taubentränke ab. Um den Streifenwagen zu entkommen, fuhr der Kradfahrer anschließend entgegen der Einbahnstraße die Straße Eisenhand entlang.

Teilweise betrug die gefahrene Geschwindigkeit um die 70 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte der Kradfahrer später doch angehalten werden. Es handelt sich hierbei um einen 17-jährigen aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Pellenz. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde dem Fahrer der Führerschein entzogen. Das Krad wurde sichergestellt. Der Fahrer musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Die Polizei bittet Zeugen, die ggfs. durch das Fahrverhalten des Kradfahrers gefährdet wurden, sich bei der Polizei in Andernach zu melden (Telefon: 02632/9210). (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)