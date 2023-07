Über Fahrrad- und Feldwege: Berauschter PKW-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

HOMBURG. In den Abendstunden des 2.7. kam es gegen 22.00 Uhr im Bereich “Neue Industriestraße” in Homburg zu einer Verfolgungsfahrt. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Saarbrücken versuchte sich einer Polizeikontrolle durch Flucht zu entziehen und musste in der Folge mit mehreren Einsatzfahrzeugen verfolgt werden.

Während der ca. 2,5 km langen Verfolgungsfahrt befuhr der flüchtige Opel Corsa C mit SB-Kreiskennzeichen unter anderem Fahrrad- und Feldwege. Selbst nachdem das Fahrzeug gestoppt werden konnte, versuchten der Fahrer sowie drei weitere Fahrzeuginsassen zu Fuß zu flüchten.

Der Fahrzeugführer konnte durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Homburg schließlich gestellt werden. Dieser war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Weiterhin war das von ihm genutzte Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen.

Durch die Fahrmanöver des Flüchtenden musste unter anderem ein bislang unbekannter Fahrradfahrer ausweichen. Dieser sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Telefon: 06841/1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)