Trier: Montessori-Realschule baut weiterführenden Zweig auf – bezieht Gebäude an Kaiserstraße

TRIER. Nachdem die frühere Robert-Schuman-Schule seit 2015 nur noch punktuell genutzt wird, gibt es nun eine dauerhafte Lösung für das 134 Jahre alte Gebäude: Die Freie Montessori-Schule baut dort ab September schrittweise ihren weiterführenden Zweig auf. Für diese Realschule plus teilt sie sich noch bis 2025 das Gebäude mit dem HGT, das derzeit einige Räume als Ausweichquartier nutzt.

Von dieser Lösung profitieren die Stadt und die 2019 gestartete Montessori-Schule, die sich großer Beliebtheit erfreut. Bei der Pressekonferenz in der Schulaula zeigten sich Schuldezernentin Elvira Garbes und ihr unter anderem für städtische Immobilien zuständige Kollege Ralf Britten hocherfreut, dass es nun eine weitere weiterführende Schule in Trier gibt: „Wir haben schon eine längere gemeinsame Geschichte mit dem Trägerverein der Montessori-Schule, den wir bei der nicht immer einfachen Suche nach einer geeigneten Immobilie unterstützen konnten. Zudem haben wir ein dauerhaftes Nutzungskonzept für einen wertvollen Schulstandort in der Innenstadt.“ Das vom Amt für Immobilien, Innenstadt, Handel, Bau- und Umweltordnung erarbeitete Konzept sieht vor, dass der Trägerverein das Gebäude langfristig in Erbpacht nutzen kann.

Die Montessori-Schule war nach Aussage des Trägervereinsvorsitzenden David Thieser dringend auf ein neues Quartier angewiesen, weil der jetzige Standort in den Räumen der Rudergesellschaft in Trier-Nord für den anstehenden Ausbau mit dem Start der fünften Klasse zu klein ist. Derzeit besuchen 95 Kinder in vier altersgemischten Gruppen bis zur vierten Jahrgangsstufe die Schule. Zum Schuljahresstart am 4. September werden 45 Jungen und Mädchen der Jahrgangsstufen 4 und 5 in der früheren Robert-Schuman-Schule unterrichtet. In den Folgejahren wird die Montessori-Schule dann bis zur Jahrgangsstufe 10 ausgebaut. Die jüngeren Kinder werden zunächst weiter im Gebäude der Rudergesellschaft unterrichtet.

Das pädagogische Konzept geht zurück auf die italienische Ärztin und Reformpädagogin Maria Montessori (1870-1952). Es deckt die Zeitspanne vom Kleinkind bis zum jungen Erwachsenen ab und beruht auf dem Bild des Kindes als „Baumeister seines Selbst“. Daher gibt es offenen Unterricht und Freiarbeit in einer vorbereiteten Lernumgebung. Die achtsame Beobachtung des Kindes soll den Lehrenden dazu veranlassen, geeignete didaktische Techniken anzuwenden, um dessen Lern- und Entwicklungsprozess optimal zu fördern.

Weitere Informationen zur Schule und ihrem Konzept: www.montessori-trier.schule. (Quelle: Stadt Trier)