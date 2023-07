“Voneinander lernen”: Kooperationsvertrag zischen Junior Uni Daun und Uni Trier unterzeichnet

DAUN/TRIER. Am Freitag, 30. Juni 2023, empfingen die Lepper Stiftung, vertreten durch den Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Tyrone Winbush sowie den Stellvertretenden Kuratoriumsvorsitzenden Dr. med. Heinz-Josef Weis, und die Junior Uni Daun, vertreten durch Direktor Prof. Dr. Helmut Willems, den Präsidenten der Universität Trier, Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Jäckel. Zweck der Zusammenkunft war die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags zwischen der Junior Uni Daun und der Universität Trier, der eine enge Zusammenarbeit im Bereich der Bildung und Nachwuchsförderung vorsieht.

Die Junior Uni Daun als junge Akteurin im Bereich der außerschulischen Bildung und Talentförderung bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, frühzeitig in kostenlosen Angeboten ihre Interessen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, aber auch Gesundheits-, Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften frei zu entdecken und zu vertiefen. Ohne Lehrpläne, ohne Angst und Notendruck vermittelt die Junior Uni Daun mit einem praxisorientierten Ansatz wichtige Schlüsselkompetenzen und fördert so die Begeisterung für Wissenschaft und Forschung in den jungen Generationen.

Der Kooperationsvertrag sieht eine enge Zusammenarbeit beider Institutionen vor, um junge Menschen in ihren Bildungsanstrengungen und akademischen oder beruflichen Entwicklung zu unterstützen. Die Junior Uni Daun wird von der Fachkompetenz und den Ressourcen der Universität Trier profitieren, während die Universität Trier Zugang zu den innovativen Bildungsangeboten und dem breiten regionalen Akteurs-Netzwerk der Junior Uni Daun erhält. Gemeinsame Projekte, Workshops und Veranstaltungen werden die Juniorstudierenden mit der Universität und ihrer Forschungswelt in Kontakt bringen, um ihre Interessen weiter zu fördern und ihre persönliche Entwicklung zu unterstützen.

Prof. Dr. Helmut Willems, Direktor der Junior Uni Daun, äußert sich begeistert über die Partnerschaft: „Die Kooperation mit der Universität Trier hat für uns eine große Bedeutung. Sie eröffnet unseren jungen Talenten neue Horizonte und ermöglicht ihnen den Zugang zu einer breiten Palette von akademischen Ressourcen. Wir freuen uns daher sehr auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass wir gemeinsam viel bewegen können.“

Auch Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Jäckel, Präsident der Universität Trier, äußerte sich positiv über die Zusammenarbeit: „Die Idee der Junior Uni hat uns neugierig gemacht. Nun freuen wir uns über das Startsignal. Zum Kernauftrag der Universität, die Ausbildung von Studierenden, haben sich im Laufe der Jahre neue Aufgaben und interessante Zielgruppen hinzugesellt: Wir engagieren uns im Programm Kinder-Uni und wir pflegen einen Campus der Generationen (früher: Seniorenstudium). Der Kooperationsvertrag mit der Junior Uni fügt sich hier ein. Beide Einrichtungen werden die Partnerschaft leben und voneinander lernen.“

Die Unterzeichnung des Kooperationsvertrags zwischen der Junior Uni Daun und der Universität Trier markiert einen wichtigen Meilenstein in der Bildungszusammenarbeit in der Großregion. Beide Institutionen sind entschlossen, ihre Expertise zu bündeln und die Bildungschancen junger Menschen zu erweitern. (Quelle: Lepper Stiftung)