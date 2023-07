Erneuerung von Gemeindestraßen: Veldenz bekommt 150.000 Euro vom Land

VELDENZ. Die Ortsgemeinde Veldenz im Landkreis Bernkastel-Wittlich erhält 150.000 Euro aus dem Investitionsstock 2023. Stellvertretend für Innenminister Michael Ebling überreichte Bettina Brück, Staatssekretärin im Ministerium für Bildung, die Bewilligung an Norbert Sproß, Ortsbürgermeister von Veldenz.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit und des schlechten Allgemeinzustands hatte sich die Ortsgemeinde entschlossen, die vier Gemeindestraßen Winzergasse, Hügelweg, Raiffeisenplatz und Im Bann zu erneuern. „Die Zuwendungen aus dem Investitionsstock ermöglichen es der Ortsgemeinde Vel­denz, ihre Infrastruktur zu modernisieren und auf lange Zeit sicherzustellen. Verkehrssichere Straßen sind für alle Bürgerinnen und Bürger von Nutzen, denn die Wege werden nicht nur von Autofahrern und durch die Landwirtschaft, sondern auch von Radfahrern, Wanderern und Fußgängern genutzt. Für ihre Erhaltung bedarf es jedoch einer fortwährenden, kostenintensiven Modernisierung. Hier steht die Landesregierung den Gemeinden zur Seite und hilft bei der Finanzierung“, sagte Staatssekretärin Brück.

Die Ortsgemeinde Veldenz (Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues) plant die Erneuerung von vier Gemeindestraßen. Aufgrund der in weiten Teilen vorhandenen Risse und Schlaglöcher ist die Verkehrssicherheit dieser Straßen unzureichend und ein zeitnaher Ausbau zwingend erforderlich. Zudem ist eine funktionierende Straßenentwässerung kaum vorhanden, so dass diese auch mit Blick auf künftig immer häufiger zu erwartende Starkregenereignisse entsprechend erneuert werden muss. Die Verbandsgemeindewerke planen zudem die vollständige Erneuerung der in die Jahre gekommenen Kanalisation. (Quelle: Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz)