Luxemburg: Betrunkener kracht gegen drei geparkte Autos und zwei Blumenkübel

GREVENMACHER. Kurz nach Mitternacht am heutigen Samstag war ein Autofahrer in Grevenmacher in Richtung der Grand-Rue unterwegs, wobei er gegen drei geparkte Autos und zwei Blumenkübel fuhr.

Der Fahrer wurde wenig später in einem nahegelegenen Lokal angetroffen. Der Mann, der eindeutige Anzeichen von Trunkenheit aufwies, verweigerte jedoch jegliche Alkoholtests. Daraufhin wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sein Führerschein eingezogen.

Im Laufe der Nacht mussten zwei weitere Fahrverbote aufgrund positiver Alkoholtests zugestellt werden, dies war der Fall in Binsfeld und Waldhof (A7). (Quelle: Police Grand-Ducale)