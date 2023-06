Gymnasium Hermeskeil: Toller Erfolg – Anna Düpre auf Platz 3 bei „Deutschland schreibt!“

HERMESKEIL. Anna Düpre, Schülerin der MSS 11 am Gymnasium Hermeskeil, gewann im März das Finale des Rechtschreibwettbewerbs „Trier schreibt!“. Damit qualifizierte sie sich für die Teilnahme am Bundesfinale „Deutschland schreibt!“, welches am 13. Juni am Goethe-Gymnasium in Frankfurt am Main stattfand.

Ausgerichtet wird der Wettbewerb alljährlich durch die Stiftung Polytechnische Gesellschaft und ihre Partner. Dem Finaltext „Kein Laisser-faire im Meer!“ stellte sich Anna mit Erfolg: Sie erzielte einen hervorragenden dritten Platz in der Kategorie „Schülerinnen und Schüler”!

Anna zeigte sich begeistert vom Wettbewerb: „Während des Diktates sind wir einmal abgetaucht in die Tiefsee. Dabei wurde gleich zweimal das hässlichste Tier des Jahres 2013 angeführt: der Blobfisch. Weiter mit biolumineszenten Anglerfischen und dem Abbau der ressourcenreichen Manganknollen vom tiefsten Grund des Meeres ging es in einem Science-Vortrag, welcher auch mein persönliches Highlight des Tages war. Wer hätte schon gedacht, dass ,Schwarze Raucher’ die Diversität in Schluchten wie dem Marianengraben erst gewährleisten? Die Art und Weise, wie Inhalt und Rechtschreibung sowohl im Diktat als auch in dem Vortrag miteinander verknüpft wurden, hat mich sehr begeistert.“

Die Schulgemeinschaft gratuliert Anna herzlich zu ihrer hervorragenden Platzierung!