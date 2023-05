Zerstörungswut in Trier: Mehrere Glasscheiben am “Modehaus Marx” zerkratzt – Belohnung ausgesetzt

TRIER. Wie die Polizei Trier mitteilt, zerkratzte in der Zeit von Samstag, den 20. Mai, 19 Uhr, bis Montag, den 22.Mai, 8.30 Uhr, ein bisher unbekannter Täter mehrere Scheiben an verschiedenen Türen des “Modehaus Marx” an der Basilika in Trier.

Insgesamt wurden vier Scheiben beschädigt, wodurch ein erheblicher Schaden entstand. An einer Tür zur Konstantinstraße ritzte der Unbekannte in drei Glaseinsätze sowie zur Weberbach in eine Glastür Namen, Buchstaben und Symbole ein. Der Täter dürfte hierzu einen harten, spitzen Gegenstand verwendet haben.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-5210 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlung führen, hat die Geschäftsführung des geschädigten Modehauses Marx eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt.

Über die Zuerkennung und ggf. Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamtinnen oder Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört.

Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen.