Gerolstein: Zu viel Treppen bis zum Anwesen – Paketbote in der Eifel rastet vor Haustüre aus

GEROLSTEIN. Am gestrigen Donnerstag, 11. Mai, gegen 12:30 Uhr, wurde an der Anschrift eines 29-jährigen Mannes in der Gymnasialstraße in Gerolstein durch einen 20-jährigen Paketboten ein Paket zugestellt.

Der Paketbote schien einen schlechten Tag zu haben, er regte sich deutlich hörbar verbal darüber auf, dass er mehrere Treppen zum Anwesen steigen musste. Dies gipfelte darin, dass er den 29-jährigen Mann, welcher das Paket erhalten sollte verbal anging und beleidigte.

Durch die verständigten Beamten der Polizeiwache Gerolstein konnte der Paketbote im Anschluss im Rahmen der Fahndung im Stadtgebiet von Gerolstein schnell festgestellt und ermittelt werden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet