Freitagsspiel im Moselstadion – Eintracht Trier empfängt die Gäste aus Homburg

TRIER. Die Eintracht empfängt am Freitagabend (ab 18:50 Uhr im SVE-TV Livestream bei Leagues und per Tor-Ticker in der Facebook und Instagram Story) den FC 08 Homburg zum Traditionsduell. Anstoß am 32. Spieltag der Regionalliga Südwest ist um 19:00 Uhr im Moselstadion.

Die Ausgangslage der Eintracht

Im Duell mit der TSG Balingen konnte sich die Eintracht nach einer guten Vorstellung spät mit einem Punkt belohnen. Leider änderte der Punktgewinn am Ende nichts an der Tatsache, dass das Abenteuer Regionalliga nach nur einer Saison vorerst wieder endet. Aktuell steht der SVE mit 19 Punkten auf dem 18. Tabellenplatz.

Der Gegner FC 08 Homburg

Die FC 08 Homburg steht mit 52 Punkten auf Platz fünf der Regionalliga Südwest. Am vergangenen Spieltag konnte der FCH ähnlich wie der SVE einen späten Punktgewinn gegen den Bahlinger SC feier. In den letzten zehn Regionalligaspielen konnte Homburg 12 Punkte einfahren (2 Siege; 6 Unentschieden; 2 Niederlagen). Bester Angreifer der Balinger ist der 28-jährige Fabian Eisele mit 13 Saisontoren.

Die Personalsituation des SVE

Tim Garnier (Aufbautraining), Maurice Roth (Knieverletzung), Ömer Yavuz (Fußverletzung) und Kevin Heinz (Leistenprobleme) stehen nicht zur Verfügung.

Das sagt SVE-Cheftrainer Andreas Zimmermann

„Homburg hat eine richtig gute Truppe, was wiederum gut für uns ist, da wir uns so zeigen können. Unser Ziel ist es unser Spiel durchzudrücken. Wir werden im Moselstadion alles geben und wollen einen Dreier einfahren.“

Die Fakten zum Spiel

Bislang trafen der SV Eintracht-Trier 05 und der FC 08 Homburg 38-Mal aufeinander. Das letzte Duell beider Mannschaften war am 15. Spieltag der laufenden Saison. Nach guter Vorstellung sicherte sich die Trierer Eintracht einen Punkt im Homburger Waldstadion. Das Spiel wird geleitet vom Unparteiischen Tobias Huthmacher. Ihm assistieren Marcel Lalka und Benjamin Maier. Bislang leitete der Schiedsrichter neun Spiele in der Regionalliga Südwest und 26 Junioren Bundesligaspiele. Den SVE pfeift er zum zweiten Mal.