Schläge ins Gesicht, Kniestoß in den Bauch: Jugendlicher in Luxemburg überfallen

LUXEMBURG. In der rue Edouard Oster in Luxemburg-Howald kam es kurz vor 21.00 Uhr am 23.4. zu einem versuchten Diebstahl vermittels Gewalttätigkeiten.

Ein Jugendlicher, der in besagter Straße unterwegs war, wurde von einem unbekannten Mann von hinten überrascht und aufgefordert, seine Taschen zu leeren. Nachdem der Betroffene dieser Aufforderung nicht nachgekommen war, wurden ihm nebst dem Versuch, seinen Rucksack zu entreißen, vom Angreifer Schläge ins Gesicht und einen Kniestoß in den Bauch verabreicht. Als der Betroffene begann, lauthals um Hilfe zu schreien, lief der Angreifer letztendlich ohne Beute zur Hauptstraße, route de Thionville, davon.

Eine Anzeige wurde entgegengenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)