Schläge und Tritte: Mann mit Kampfhund prügelt wild auf Hundebesitzer ein

ST. INGBERT. Wie die Polizei in St. Ingebert mitteilt, kam es in St. Ingbert-Rohrbach im Bereich des Festplatzes am heutigen Dienstag, den 04.04.2023, gegen 14:05 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Eine bislang unbekannte männliche Person, welche einen Kampfhund mit weißem Kopf und gepunktetem schwarzen Körper mit sich führte, griff hierbei unvermittelt einen anderen Hundebesitzer an. Der Täter schlug mehrfach mittels eines unbekannten Gegenstands auf den Geschädigten ein.

Als dieser schließlich zu Boden ging, ließ er immer noch nicht von ihm ab und traktierte ihn mit weiteren Schlägen und Tritten. Erst als der Geschädigte laut um Hilfe rief, ließ der Täter von ihm ab.

Der Geschädigte wurde am Rücken und im Gesichtsbereich verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Täter konnte unerkannt entkommen.