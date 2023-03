Klima-Kleber blockieren Hauptverkehrsader: Brücke dicht und Verkehrs-Chaos

MAINZ. Klimaschutzaktivisten der Letzten Generation haben am Donnerstag eine Hauptverkehrsader in Mainz blockiert und damit für Verkehrsbehinderungen bis nach Wiesbaden gesorgt.

Die fünf Aktivisten klebten sich mit einer Hand auf der Peter-Altmeier-Allee am Rheinufer in Guckweite zum rheinland-pfälzischen Landtag fest – am Ende der Rampe der vielbefahrenen Theodor-Heuss-Brücke nach Wiesbaden. Die Polizei sperrte die Zufahrt auf die Brücke Richtung Rheinland-Pfalz, was zu Staus beidseits des Rheins führte.

Auf Plakaten der Aktivisten stand etwa geschrieben «Die Klimakrise lässt sich nicht wegsperren» oder «Was, wenn die Regierung das nicht im Griff hat?» In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder solche Aktionen in Mainz gegeben, vor allem auf einer Hauptstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs.