Malu Dreyer gratuliert Roger Lewentz zum 60.: Immer herzlich und nah bei den Menschen

MAINZ. Ministerpräsidentin Malu Dreyer gratuliert Roger Lewentz zu seinem 60. Geburtstag am 19. März und dankt ihm für sein langjähriges Wirken für Rheinland-Pfalz. Sie würdigte ihn als starke und engagierte Politikerpersönlichkeit, gleichzeitig sei er in ganz besonderer Weise immer herzlich und verbunden mit den Menschen und seiner Heimat.

„Roger Lewentz kennt alle politischen Ebenen. Er war viele Jahre Ortsbürgermeister, Kreistagsmitglied, Abgeordneter, Staatssekretär und Innenminister. Am Mittelrhein ist er zuhause, seine Heimat und seine Familie haben ihn geerdet. Er weiß sehr genau um die Belange der Bevölkerung sowie der Städte und Gemeinden“, so die Ministerpräsidentin. Für viele sei er vor allem „Minister Sicherheit“ gewesen. Er habe an maßgeblicher Stelle dazu beigetragen, dass Rheinland-Pfalz ein sicheres Land sei. „Höchste Aufklärungsquote, niedrigste Verbrechensquote, Rekordeinstellungen bei der Polizei. Roger Lewentz hat sich sehr verdient gemacht für unser Land“, so Malu Dreyer weiter. In vielen sehr kritischen innenpolitischen Lagen habe er in Zeiten von äußerer und innerer Bedrohung als Innenminister auch im Kreise seiner Amtskollegen höchstes Ansehen genossen.

„Ich habe viele Jahre sehr eng und vertrauensvoll mit Roger Lewentz zusammengearbeitet. Sein Rücktritt als Innenminister hat menschlich und fachlich eine große Lücke gerissen. Ich bin sehr froh, dass er der Landespolitik sein Wissen und seine Erfahrungen weiterhin als Abgeordneter zur Verfügung stellt“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Sie wünscht ihm einen schönen Geburtstag im Kreise seine Lieben und weiterhin viel Glück, Gesundheit und Schaffenskraft. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)