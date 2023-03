Pkw erfasst Rad: 83-jährige Fahrradfahrerin stirbt bei Auffahrunfall

RÖDERSHEIM-GRONAU/MECKENHEIM. Am heutigen Morgen, gegen 09.40 Uhr, ereignete sich auf der K20 zwischen Rödersheim-Gronau und Meckenheim ein Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten 83-jährigen Radfahrerin.

Ein 38-jähriger PKW-Fahrer fuhr bisherigen Ermittlungen zufolge die K20 von Rödersheim-Gronau in Richtung Meckenheim. Nach einer langgezogenen Linkskurve fuhr der 38-Jährige frontal auf eine auf der Fahrbahn vorausfahrenden Radfahrerin auf. Hierbei wurde die Radfahrerin tödlich verletzt.

Der PKW-Fahrer erlitt keine Verletzungen. An dem PKW entstand im Frontbereich Sachschaden von etwa 3.500 Euro, das Fahrrad wies einen Totalschaden auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Sachverständigengutachten zur Unfallrekonstruktion in Auftrag gegeben.

Der PKW und das Fahrrad wurden sichergestellt. Für die Unfallaufnahme war eine Drohne der Polizei im Einsatz. Die K20 war im Zeitraum der Ermittlungen vollgesperrt. Neben Kräften der Polizei waren auch Rettungskräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes inklusive eines Rettungshubschraubers im Einsatz. Hinweise auf eine Verkehrsuntüchtigkeit des PKW-Fahrers liegen nach bisherigen Erkenntnissen nicht vor.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.