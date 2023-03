Scheiben bei Busunfall zerstört: Mehrere Schulkinder durch Glassplitter verletzt

BENDORF. Wie die Polizei Bendorf mitteilt, befuhr am heutigen Freitagmorgen ein Linienbus gegen 07.40 Uhr die Falkenstraße in Bendorf in Richtung Lossenweg. Auf Grund der engen Straßenverhältnisse fuhr der 51-jährige Busfahrer ganz rechts und touchierte hierbei mit dem hinteren Bereich einen Baum, der nach derzeitigem Stand leicht mit einem Ast auf die Straße ragte.

Hierbei wurden Scheiben auf der Beifahrerseite des Busses zerstört. Im Bus befindliche Fahrgäste (Schüler/innen) wurden u.a. durch teilweise umherfliegende Glassplitter getroffen, oder erlitten andere leichte Verletzungen. Derzeit sind 4 leicht verletzte Schulkinder (11 – 13 Jahre) zu beklagen.

Wie viele Fahrgäste tatsächlich verletzt wurden, kann abschließend noch nicht gesagt werden, da die Fahrgäste u.a. durch Angehörige / Eltern zur Untersuchung gebracht wurden.

Die Ermittlungen dauern an.Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen