Tot in der Nähe eines ehemaligen Bahnhofs gefunden – Luise (12) soll obduziert werden

FREUDENBERG/KOBLENZ. Das zwölfjährige Mädchen aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg, das am Sonntag tot in der Nähe eines Radweges gefunden wurde, soll voraussichtlich noch am Montag obduziert werden. Das bestätigte eine Sprecherin der Koblenzer Polizei.

Nähere Angaben zu den Hintergründen und zu der Frage, ob das Mädchen Opfer eines Verbrechens wurde, seien derzeit noch nicht möglich, sagte die Sprecherin.

Fundort in der Nähe des ehemaligen Bahnhofs

Der Leichnam des Kindes war am Sonntagmittag in der Nähe eines ehemaligen Bahnhofs auf rheinland-pfälzischem Gebiet gefunden worden, unmittelbar an der Landesgrenze zu NRW. Zur Todesursache machten die Ermittler zunächst keine Angaben – «aus ermittlungstaktischen Gründen», wie es hieß.