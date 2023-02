Nitratbelastung in Rheinland-Pfalz: Bauern kritisieren Vorgaben aus Brüssel

Eine interaktive Karte zeigt jetzt detailliert die Belastung des Grundwassers in Rheinland-Pfalz an. In den rot markierten Gebieten muss die Düngung um 20 Prozent reduziert werden. Die Bauern hoffen auf mehr Genauigkeit mit zusätzlichen Messstellen.