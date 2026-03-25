Gewitter, Graupel, Schneeschauer: So ungemütlich wird das Wetter in der Region

Erst T-Shirt-Wetter, jetzt Schneeschauer: Der Wetterdienst warnt vor rutschigen Wegen und Temperatursturz. Was die kommenden Tage noch bringen könnten.

OFFENBACH. Nach zuletzt frühlingshaften Tagen und Sonne satt müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf ungemütlicheres Wetter gefasst machen. In den kommenden Tagen ist mit Gewittern, Graupel und Schneeschauern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Am Mittwoch wird es demnach stark bewölkt mit zahlreichen Schauern und einzelnen Graupelgewittern. Im Bergland könne es zu Schneeschauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 12 Grad. In der Nacht auf Donnerstag soll die Schneefallgrenze auf 600 Meter sinken. Im Bergland werden Tiefsttemperaturen zwischen 0 und -3 Grad erwartet, dort kann es glatt werden.

Auch am Donnerstag bleibt der Himmel wolkenverhangen, weiterhin ist den Angaben nach mit Regen-, Graupel- und Schneeschauern zu rechnen. Mit maximal 5 bis 8 Grad wird es noch etwas kälter. Während es am Freitag dann etwas trockener wird, soll es am Samstag zunächst noch mal regnerisch werden und auch Schneeregen ist nicht ausgeschlossen. (Quelle: dpa)