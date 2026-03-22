Landtagswahl: Alexander Schweitzer gibt in Bad Bergzabern Stimme ab

Wer wird neuer Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz? Jetzt hat auch Amtsinhaber Schweitzer gewählt - in Begleitung seiner Frau Barbara.

BAD BERGZABERN. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat bei der Landtagswahl seine Stimme abgegeben. Der 52-Jährige kam gemeinsam mit Ehefrau Barbara in das Wahllokal in ihrem Wohnort Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße).

Nach dem Rücktritt von Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Sommer 2024 stellt sich deren Nachfolger Schweitzer erstmals dem Votum der Bürger. Sein Herausforderer ist CDU-Partei- und Fraktionschef Gordon Schnieder.

Der 50-Jährige aus der Eifel ist der jüngere Bruder von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (auch CDU). Gordon Schnieder hatte ebenfalls am Vormittag gewählt – und zwar in seinem Wohnort Birresborn in der Vulkaneifel.

Etwa drei Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen

Knapp drei Millionen Bürger und Bürgerinnen ab 18 Jahren sind wahlberechtigt. Die CDU liegt in den Umfragen leicht vor der SPD. In der letzten Umfrage des ZDF-«Politbarometers» kommt die CDU auf 29 Prozent. Das sind zwei Punkte mehr als die regierenden Sozialdemokraten. SPD-Mann Schweitzer ist jedoch deutlich beliebter als Christdemokrat Schnieder.

Die AfD könnte ihr stärkstes Ergebnis in einem westdeutschen Bundesland einfahren. Die Grünen landen voraussichtlich auf Platz vier, sie kamen in der letzten Umfrage auf neun Prozent. Die Freien Wähler kämpfen – wie die FDP – um den Wiedereinzug in den Landtag. Die Linke hat Chancen, es erstmals zu schaffen. (Quelle: dpa)