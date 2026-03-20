Saarburg: Neuer anbieteroffener Paketautomat ab sofort in Betrieb

SAARBURG – Das Unternehmen DeinFach baut sein bundesweites Netz anbieteroffener Paketautomaten schrittweise aus. Auch in Saarburg können Kund:innen ab sofort einen neuen DeinFach Automaten für den Versand und Empfang ihrer Sendungen nutzen. Der Automat steht in der Graf-Siegfried-Str. 124 mit 95 Fächern.

„DeinFach ist der erste Paketautomat, den Verbraucher:innen für DHL-Pakete und die Sendungen weiterer Paketdienste und Händler nutzen können. Aktuell stehen mit DHL und UPS zwei führende Logistikdienstleister als integrierte Services zur Verfügung – weitere Partner werden kontinuierlich angebunden. Damit ermöglichen wir den Nutzer:innen rund um die Uhr einen besonders flexiblen, einfachen und komfortablen Empfang und Versand ihrer Pakete. Zudem leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Vereinfachung der Versandlogistik. Wir freuen uns, nun auch in Gelnhausen einen Automaten in Betrieb zu nehmen und unser Netz sukzessive auszubauen“, erklärt Lukas Beckedorff, Geschäftsführer von DeinFach.

Eine Paketstation, mehrere Anbieter

DeinFach bietet allen Paketdienstleistern und Händlern ein offenes Automatennetzwerk. Die teilnehmenden Partner ermöglichen ihren Endkund:innen, ihre Sendungen bundesweit unkompliziert und öffnungszeitenunabhängig über die DeinFach Automaten zu versenden und abzuholen. Dabei können sie auf die bewährten und bekannten Bedienprozesse der jeweiligen Dienstleister zurückzugreifen. Mit den neuen Automaten will DeinFach die Paketabwicklung sowohl für Nutzer:innen als auch für Zustelldienste und Händler vereinfachen und den steigenden Anforderungen moderner Logistik gerecht werden: So entlasten Paketautomaten zum Beispiel den innerstädtischen Verkehr, indem Paketdienstleister mit nur einem Stopp mehrere Sendungen gleichzeitig zustellen und entnehmen können. Offene Automatensysteme, die für Pakete verschiedener Dienstleister genutzt werden können, ersparen den Kund:innen zudem zusätzliche Wege.

„Aus bisherigen Gesprächen wissen wir, dass insbesondere Kommunen und Stadtverwaltungen großes Interesse an dienstleisterunabhängigen Lösungen haben. Für viele Bürger:innen ist es eine positive Entwicklung, wenn sie Automaten für den Versand und die Abholung ihrer Pakete auf meist gut erreichbarem öffentlichem Grund nutzen können. Wir freuen uns über neue Partnerschaften mit Kommunen, um auf weiteren Flächen Automaten aufzustellen“, so Beckedorff.

Interessierte Standortgeber können sich über das DeinFach Kontaktformular direkt melden. DeinFach wird sein deutschlandweites Netzwerk gezielt durch starke Partnerschaften weiter ausbauen. Als Tochterunternehmen der DHL Group profitiert DeinFach dabei von der langjährigen Expertise des Logistikkonzerns im Aufbau und Betrieb eines bundesweiten Automatennetzes. ÜberDeinFach: DeinFach bietet eine innovative, anbieteroffene Automatenlösung für die einfache und flexible Abholung und Zustellung von Paketen und Waren. Das Unternehmen steht für Partnerschaft auf Augenhöhe, moderne Logistik und einen spürbaren Mehrwert für Nutzer:innen und Partner.