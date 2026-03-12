Großangelegte Verkehrskontrollen in Luxemburg: Zahlreiche „Handysünder“ erwischt

LUXEMBURG. Am heutigen Donnerstag meldet die Police Grand-Ducale u.a. zwei großangelegte Verkehrskontrollen in Luxemburg.

Am Mittag des 11.3.2026 führte die Polizei von 16.30 bis 18.00 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Route de Remich in Moutfort mit Fokus auf die Nutzung des Smartphones am Steuer durch.

Dabei wurden 20 Fahrer gebührenpflichtig verwarnt, da sie ihr Smartphone während der Fahrt benutzt hatten (250 Euro und 4 Punkte).

Zusätzlich dazu waren zwei Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Versicherungsbescheinigung, in einem Fall hatte ein Insasse keinen Sicherheitsgurt getragen, bei vier Fahrzeugen wurden Defekte an der Beleuchtung festgestellt und in zwei Fällen war die Steuervignette abgelaufen.

Zudem war bei einem Fahrzeug die technische Kontrollbescheinigung abgelaufen und ein Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen.

Am 12.3.2026 führte die Polizei von 7.00 bis 8.50 Uhr eine großangelegte Verkehrskontrolle auf der N7 (Hauptstraße) in Hosingen durch. An der Kontrolle waren 17 Polizisten beteiligt.

Insgesamt wurden bei der Kontrolle 65 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt.

Dies in 26 Fällen aufgrund der Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt (250 EUR und 4 Punkte) und in 17 Fällen wurde ein Verbotsschild missachtet (74 EUR).

Fünf Fahrer wurden außerdem wegen mangelnder Ladungssicherung verwarnt, während ein weiterer Fahrer sich nicht an die Ladungsvorschriften im Transitverkehr gehalten hatte (250 EUR). Zusätzlich konnten in 5 Fällen nicht alle erforderlichen Borddokumente vorgelegt werden (24 EUR).

Des Weiteren wurden drei Fahrer gebührenpflichtig verwarnt, da diese entweder ihren Sicherheitsgurt nicht oder nicht vorschriftsmäßig trugen (145 EUR), während bei drei weiteren Fahrern Defekte an der Beleuchtung festgestellt wurden (74 EUR).

Zusätzlich mussten drei Fahrer gebührenpflichtig verwarnt werden, da bei deren Fahrzeugen diverse Mängel bei deren Sicherheitsausrüstungen (Feuerlöscher, vorgeschriebenes Warndreieck und Verbandskaste) festgestellt wurden (74 EUR).

Schließlich musste ein Fahrer wegen Nichtbefolgen polizeilicher Anweisungen/Anordnungen verwarnt werden (145 EUR), während ein weiterer Fahrer aufgrund von eines nicht konformen Anhängers ebenfalls gebührenpflichtig verwarnt wurde (74 EUR).

Am Abend des 10.3.2026 wurde der Polizei ein Diebstahl eines Mobiltelefons in der Avenue de la Gare im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige gestellt werden. Diese wurden zwecks weiterer Ermittlungen zur Dienstelle gebracht. Bei einem der beiden konnte das Mobiltelefon sichergestellt werden. Der zweite mutmassliche Täter verhielt sich den Beamten gegenüber unkooperativ. Weitere Ermittlungen ergaben, dass dieser den Diebstahl begangen hatte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dieser festgenommen und das Mobiltelefon dem Opfer zurückerstattet. (Quelle: Police Grand-Ducale)