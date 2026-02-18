BITBURG. Am 18.2.2026 kam es gegen 7.40 Uhr in der Burbetstraße in Bitburg im Bereich des ZOB zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem zehnjährigen Fußgänger.

Hierbei wurde das Kind schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können werden gebeten sich bei der Polizei Bitburg zu melden (Telefon: 06561-96850. E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)