RLP: Auto überschlägt sich auf Bundesstraße — ein Schwerverletzter

MAINZ. Am Dienstagabend kam es um 21.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Pariser Tor in Fahrtrichtung A63. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer und sein 35-jähriger Beifahrer kamen mit ihrem schwarzen Mercedes AMG GT S aus Richtung „Am Gautor“ und hielten an einer roten Ampel am Pariser Tor.

Bei Wiederanfahren beschleunigte der Fahrzeugführer möglicherweise zu stark, weswegen er ins Schleudern geriet und mit der Fahrbahnmittelbegrenzung der B40 kollidierte. Das Fahrzeug kam so auf die Gegenfahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer wurde leicht, der Beifahrer schwer verletzt. Das Fahrzeug wurde wegen des Verdachts eines alleinbeteiligten verbotenen Kraftfahrzeugrennens beschlagnahmt.

Es werden Zeugen gesucht, denen das Fahrzeug möglicherweise bereits zuvor in der Innenstadt aufgefallen ist. Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen bestanden nicht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter [email protected] an die Polizei übermittelt werden. (Quellen: Polizeipräsidium Mainz, dpa)