++ Trier aktuell: Unfall in der Weimarer Allee — PKW liegt auf der Seite ++

TRIER. Wie die Berufsfeuerwehr Trier mitteilt, findet in der Innenstadt von Trier derzeit ein Einsatz statt.

Grund des Einsatzes, der um 8.57 Uhr begonnen hat, ist ein Verkehrsunfall in der Weimarer Allee. Laut Erstmeldung sind an dem Unfall zwei PKWs beteiligt. Ein PKW liegt auf der Seite, der andere steht auf den Rädern. Zwei Personen sind betroffen, es befinden sich aber keine Personen in den Fahrzeugen.

Im Einsatz sind ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Trier Wache 1, ein Löschzug

der Berufsfeuerwehr Trier Wache 2, zwei Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier und ein Notarzt des DRK Trier-Ehrang, insgesamt ca. 20 Einsatzkräfte. Der Einsatz wird voraussichtlich rund eine Stunde dauern.