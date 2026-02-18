BUND Rheinland-Pfalz: Krötenwanderung beginnt — Worauf Autofahrer achten sollten

WITTLICH/MAINZ. Autofahrer aufgepasst: Die Zeit der Laichwanderung von Kröten, Fröschen und Molchen beginnt. «Die jährliche Amphibienwanderung beginnt meist im Februar in milden, regnerischen Nächten über 5 Grad», sagte die rheinland-pfälzische Landesvorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Sabine Yacoub.

«Da diese Bedingungen in Rheinland-Pfalz zum Teil schon gegeben sind, wandern erste Tiere in ihre Laichgewässer.» Andernorts sei damit zu rechnen, dass es bald losgehe, sagte Yacoub. «Falls es zwischendurch nochmal deutlich kälter werden sollte, kann die Wanderung auch pausieren», ergänzte sie. Die Wanderzeit reiche meistens bis in den April.

Warum das für Autofahrer relevant ist

Auch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hat die Amphibien im Blick. «Die Tiere, die den Winter eingegraben im Waldlaub und in Erdhöhlen verbracht haben, warten auf den richtigen Zeitpunkt, ihre Wanderung zum Laichgewässer zu beginnen», informiert die Verwaltung. Die Kröten kehren zur Laichablage stets in das Gewässer zurück, in dem sie geboren wurden, und legen dafür mehrere Kilometer zurück, wie es weiter heißt.

«Auf vielen Straßen schweben sie dabei jedoch in Lebensgefahr und sind darauf angewiesen, dass ihnen bei der Überquerung geholfen wird», schildert die Kreisverwaltung. Mit Schutzzäunen wollen freiwillige Helfer im Landkreis verhindern, dass die Tiere unter die Räder kommen. Das funktioniert den Angaben nach so: «Die Tiere laufen an den Zäunen entlang und fallen in die alle 20 Meter eingegrabenen Eimer. Hier werden sie von den Helfern geborgen und über die Straße getragen.» Autofahrer werden aufgefordert, langsam zu fahren und auf Helfer und Hinweisschilder zu achten. (Quelle: dpa)