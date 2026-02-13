Trier: Weiberfastnacht weitgehend friedlich – Polizei meldet wenige Vorfälle

Drei Körperverletzungen – 17 Jugendschutz-Maßnahmen – ansonsten ruhiger Verlauf

Trier. Aus polizeilicher Sicht ist die Weiberfastnacht im Trierer Stadtgebiet insgesamt friedlich verlaufen. Trotz wechselhaften Wetters, von Sonnenschein bis zu kurzen Regenschauern, blieb die Stimmung unter den Feiernden durchweg ausgelassen und fröhlich.

Nach Angaben der Polizei kam es in der Fastnachtshochburg des Trierer Stadtgebiets zu drei Körperverletzungsdelikten. Zudem wurde eine politisch motivierte Straftat wegen verfassungsfeindlicher Äußerungen registriert.

Um weitere Straftaten zu verhindern, nahm die Polizei drei Personen in Gewahrsam.

Kontrollen ohne größere Auffälligkeiten

Im Verlauf des Tages führten die Einsatzkräfte rund 22 Personenkontrollen sowie verstärkte Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden keine besonderen Vorkommnisse festgestellt.

Im Rahmen der Jugendschutzkontrollen traf die Polizei 17 Maßnahmen, darunter die Sicherstellung und Vernichtung von Alkohol.

Insgesamt spricht die Polizei von einem weitgehend ruhigen Einsatzgeschehen. Die Zahl der Vorfälle blieb überschaubar.

Polizei bleibt an den närrischen Tagen präsent

Auch an den kommenden Fastnachtstagen sowie bei den Umzügen in der Region wird die Polizei mit verstärkter Präsenz im Einsatz sein. Ziel sei es, weiterhin für eine friedliche und sichere Fastnacht zu sorgen.

Die Polizei betont: Sie ist jederzeit ansprechbar – in Notfällen gilt wie immer die 110.