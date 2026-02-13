BITBURG/GEROLSTEIN. 19 Nachwuchskräfte im Elektrohandwerk dürfen sich seit Ende Januar offiziell Gesellen nennen. Nach dreieinhalb Jahren Ausbildung haben sie ihre Prüfung als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik vor den Prüfungsausschüssen der Elektroinnung Westeifel in Bitburg und Gerolstein erfolgreich bestanden.

Mit viel Einsatz, Durchhaltevermögen und Fachwissen haben sie die Lehrzeit gemeistert – und können nun stolz auf ihren Abschluss sein. Der Beruf des Elektronikers ist einer der wichtigsten „Klimahandwerke“ und hat eine Schlüsselrolle bei der Energiewende. Gerade deshalb ist dieser Beruf bei vielen Jugendlichen sehr beliebt. Derzeit werden im Bereich der Innung fast 70 Elektroniker für Energie- und Gebäudesystemtechnik ausgebildet.

Infos zur Ausbildung gibt es bei der Innung auf http://www.elektroinnung-westeifel.de, der Kreishandwerkerschaft MEHR auf http://www.karriere-handwerk.net und bei http://www.e-zubis.de. (Quelle: Kreishandwerkerschaft MEHR)