Trier: Vier zum Teil schwer Verletzte bei Kreuzungs-Crash in Ehrang

TRIER-EHRANG – Am Samstagmorgen, 31.01.2026, ereignete sich im Trierer Stadtteil Ehrang ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierten zwei Fahrzeuge im Einmündungsbereich der Ehranger Straße und des Mäusheckerwegs.

Ein Pkw beabsichtigte, in den Mäusheckerweg einzubiegen, und stieß dabei mit einem Fahrzeug zusammen, das aus Richtung Trier-Biewer kam.

Rettungskräfte im koordinierten Einsatz

Die Bilanz des Unfalls ist schwerwiegend: Insgesamt vier Insassen erlitten teils leichte, teils schwere Verletzungen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen war eine umfangreiche Rettungskette erforderlich, an der neben der Berufsfeuerwehr Trier (Wachen 1 und 2) auch ein luxemburgischer Rettungshubschrauber beteiligt war. Vier Rettungswagen brachten die Patienten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Unfallaufnahme und Zeugenaufruf

Die beteiligten Kraftfahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste entfernt werden. Während der Unfallaufnahme blieb der betroffene Bereich für den Verkehr vollständig gesperrt. Zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizeiinspektion Schweich Augenzeugen, sich unter der Telefonnummer 06502 91570 zu melden.